Lombardia fortunata: in un anno vinti 38 milioni col gratta e vinci

Non solo il primo, il terzo e il quarto premio della Lotteria Italia. La Lombardia è baciata dalla fortuna anche sul versante del noto gioco dei gratta e vinci.

È arrivata la 34sima vincita a sei zeri (5 milioni di euro), negli ultimi 12 mesi, con questo tipo di tagliandi. Il maxi premio è stato centrato a Sale Marasino, piccolo comune di poco più di 3.000 abitanti in provincia di Brescia. Un cliente della tabaccheria di via Mazzini 67, ha infatti acquistato un gratta e vinci della serie "Nuovo 100X". Si tratta di un biglietto dal costo di 20 euro e che prevede una vincita massima di 5 milioni di euro, come riporta l'agenzia di stampa 'Agimeg'.

La Lombardia si conferma così come la regione più fortunata in tema di premi milionari al gratta e vinci, avendo distribuito negli ultimi 12 mesi vincite per 38 milioni di euro.