Quasi 53mila euro vinti in Lombardia al Lotto

La dea bendata bacia ancora la Lombardia. Nel concorso del Lotto di martedì 12 marzo, come riportato da Agipronews, vinti oltre 53mila euro in tutta la Regione.

A Milano, con una scommessa di soli 2 euro, un giocatore ha centrato tutti e cinque i numeri del Simbolotto vincendo 21.739 euro. In provincia di Brescia altre due vincite importanti: a Concesio 21.660 euro, mentre a Bagnolomella 9.750 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 258,8 milioni di euro dall’inizio dell’anno.