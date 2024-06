Lotto, gioca 10 euro e ne vince 32mila

Un fine settimana fortunato quello appena trascorso per alcuni giocatori di Lotto e 10eLotto a Milano e in Lombardia. Come riportato da Agimeg, la vincita più alta è stata realizzata proprio nel capoluogo meneghino.

A Milano, a fronte di una giocata complessiva da 10 euro, un fortunatissimo ha centrato un terno sulla ruota di Genova vincendo ben 32.350 euro. A Offlaga, in provincia di Brescia, è stato centrato un ambo sulla ruota di Bari per una vittoria di 7.500 euro.

Vincite anche per chi ha scelto il 10eLotto. Sono state registrate, infatti, tre vincite da 5mila euro a Milano, Olgiate Comasco e Vellezzo Bellini (Pavia).