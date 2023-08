Vincolo su San Siro nel 2025: ecco perché lo merita, secondo la Sovrintendenza

Impossibile negare l'interesse culturale del secondo anello dello stadio Meazza di Milano. Così la Sovrintendenza risponde al Comune di Milano, che qualche settimana fa aveva chiesto un parere urgente sull'eventuale vincolo nel 2025, a 70 anni dalla costruzione del caratteristico anello elicoidale del Meazza. Il vincolo impedirebbe l'abbattimento per fare spazio a una nuova struttura, come da intenzioni di Milan e Inter espresse ormai quattro anni fa.

Secondo quanto si apprende, la commissione regionale per il patrimonio culturale, che si è riunita il 27 luglio, ha espresso all'unanimità un parere positivo "di sussistenza dell'interesse culturale per il secondo anello dello stadio di San Siro, in vista di futura verifica" quando i 70 anni dalla costruzione saranno effettivamente compiuti.

Per la Sovrintendenza, diversi sono gli elementi d'interesse del secondo anello: anzitutto i 132 portali che sostengono gradinate e rampe d'accesso, poi le scale avvolgenti 'firmate' da Calzolari e Ronca, che trasformano il muro esterno in un luogo vissuto dalla folla che sale verso gli ingressi per poter assistere poi alla partita. Folla ben visibile dall'esterno. Una specie di 'unicum' per gli stadi.

E infine, la Sovrintendenza sottolinea che è col secondo anello che si è compiuta, per il Meazza, l'immagine di un vero e proprio stadio, che alle origini non aveva. Un'immagine ancora perfettamente visibile (e quindi distintiva) nonostante l'aggiunta, nel 1990, del terzo anello e della copertura.

Foto: il lato est, senza il terzo anello, con le caratteristiche rampe di salita