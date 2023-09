Milano fortunata: vinti 100mila euro al Lotto

La fortuna è entrata nella casa di quattro milanesi che nel giorno di martedì 12 settembre hanno vinto complessivamente 100mila euro nei giochi del lotto.

Nel capoluogo lombardo, come riporta Agipronews, è infatti arrivata una vincita da 50mila euro grazie a un “9 Oro” in una giocata frequente del 10eLotto. Da segnalare anche due vincite da 20mila euro ciascuna, sempre a Milano: la prima è stata centrata grazie a un “8 Doppio Oro” nell'estrazione abbinata a quella del Lotto, mentre l'altra è arrivata con un “9” in una giocata frequente.

Centrata anche una vincita da 10mila euro a Inveruno (Milano) grazie all'opzione Extra. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 25,5 milioni di euro, per un totale di 2,6 miliardi da inizio anno.