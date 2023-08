Le dea bendata premia la Lombardia: vincite per 40mila euro

Lombardia fortunata. Nell'ultimo weekend di agosto sono stati vinci circa 40mila euro nel concorso del Lotto.

Venerdì 25 agosto, come riporta Agipronews, la più alta è stata centrata a Saronno, in provincia di Varese, dove sono stati vinti 9.750 euro. Poker di vincite da 7.500 euro a Bulgarograsso, in provincia di Como, per un totale di 30mila euro.

Il concorso del Lotto di venerdì 25 agosto ha distribuito oltre 2,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 755,5 milioni dall'inizio dell'anno.