La dea bendata bacia Pioltello: vinti oltre 50mila euro

Oltre 50mila euro vinti con pochi euro. Festa a Pioltello, in provincia di Milano, nell'estrazione del Lotto di martedì 21 novembre. Nella località lombarda, come riporta Agipronews, vinti 50.596 euro grazie ai numeri 11-27-38-45 sulla ruota Nazionale e l'opzione Lottopiù. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 3,8 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo da inizio anno.

A inizio novembre si erano registrate diverse e consistenti vincite nel Milanese. Tra il Lotto e Superenalotto, a distanza ravvicinata, sono stati vinti quasi 400mila euro a Milano, quasi 100mila euro a Sesto San Giovanni (Milano) e circa 250mila euro a Lentate Sul Seveso (Monza Brianza).