L'uomo che ha vinto migliaia di euro facendo 0 alla "lotteria"

Uno zero fortunatissimo. La Dea bendata martedì sera ha baciato Pregnana Milanese, dove un fortunato giocatore ha vinto 14.209,93 euro centrando uno "0" all'estrazione delle 19 del concorso "Win For Life Classico. Con la combinazione 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 18 e numerone 12 non sono stati indovinati né "10+1" né "0+1", ma uno zero da migliaia di euro.

La giocata, ha fatto sapere Agimeg, agenzia specializzata di settore, è stata effettuata nella ricevitoria di viale Lombardia 6.

Nei giorni scorsi a Milano città è invece stato vinto un milione di euro al gioco del "Million day". Si tratta di una lotteria basata sull'estrazione di cinque numeri compresi tra 1 e 55. I giocatori compilano una schedina selezionando 5 numeri, per la giocata base, oppure scegliere un sistema, da sei a nove numeri. E qualcuno l'ultima volta ha fatto festa.