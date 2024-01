La fortuna bacia ancora la Lombardia: vinto 1 milione di euro con il Lotto

La Dea bendata continua a strizzare l'occhio alla Lombardia. Dopo la fortunatissima estrazione della Lotteria Italia, che ha assegnato a Milano il primo premio da 5 milioni di euro, un'altra vincita è stata registrata in regione.

Nel concorso di giovedì 4 gennaio del 10eLotto, riporta Agipronews, a Carate Brianza è stato infatti centrato un 9 Doppio Oro che è valso la prima vincita milionaria - 1 milione di euro - del 2024, con una schedina di 6 euro giocata in modalità frequente.

Il biglietto vincente della Lotteria Italia - Serie F 306831 -, che vale 5 milioni, era invece stato venduto al bar Valdagno di via delle Forze Armate 212, a Baggio. Il titolare, Luigi Stella, ha detto di averlo scoperto tramite un cliente. "Sono quelle cose che uno dice 'non succederà mai' e invece stavolta è successo". Nessuna informazione sul fortunato vincitore, che però è "sicuramente un cliente, qualcuno del quartiere. Al vincitore dico - le parole del barista 58enne - se si vuole ricordare di noi, lo ringraziamo. Sono contento per lui, la sua vita di sicuro è cambiata, e non di poco".

Nella Lotteria Italia la Lombardia ha portato a casa altri due premi: il terzo da 2 milioni è stato vinto ad Albuzzano, in provincia di Pavia, mentre il quarto da 1 milione e mezzo a Roncadelle, nel Bresciano.