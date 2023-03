Il Superenalotto bacia ancora la Lombardia: centrato un 5 da oltre 250mila euro

La Dea bendata sceglie ancora la Lombardia. Nell'ultima estrazione del Superenalotto di martedì 7 marzo a Bovisio Masciago, in Brianza, è stato infatti centrato un 5 da oltre 252mila euro. La schedina vincente, come riporta Agipro, agenzia specializzata di settore, è stata venduta al Bar Franca di Via Marconi 1.

Lo scorso 6 febbraio - giorno in cui è stato assegnato il 6 più ricco di sempre, da 371 milioni di euro - in tanti avevano fatto festa tra Milano e le altre città lombarde. Le quote del sistemone erano infatti state giocate anche al Tabacchi Stadio di via Novara 123 a Milano, al Sisal Entertainment di via Ugo Bassi 6 sempre sotto la Madonnina, alla Tabaccheria Francesca di via Cimabue 2/b a Pioltello, alla Tabaccheria del Domm di via Dogana 1 ancora a Milano, all'edicola Tabacchi di via De Gasperi 22 di Rovetta, nella Bergamasca, al Bar Edicola Stazione di largo Matteotti 2 di Toscolano Maderno, nel Bresciano e al Bar Tabacchi Ca' Rossa di via 5 Giornate 17 di Caronno Pertusella, nel Varesotto.

A ogni fortunato giocatore erano andati poco meno di quattro milioni di euro. Adesso la nuova vincita in Brianza di 252.649,96 euro.