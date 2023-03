Il murale di Dafne al Niguarda che ricorda la violenza sulle donne

Un murale con la raffigurazione di Dafne è stato inaugurato dentro l'Ospedale Niguarda di Milano mercoledì 8 marzo, grazie alla donazione dell'associazione Telefono Donna. L'autore dell'opera (l'argentino Francisco Bosoletti) ha scelto di rappresentare il mito della ninfa trasformata in pianta per sfuggire all'amore di Apollo, da lei non corrisposto. Il murale si intitola 'Corteccia'. Il mito di Dafne e Apollo è stato anche raffigurato dal Bernini in una celeberrima statua.

Il 31 per cento della popolazione femminile in Italia ha conosciuto la violenza (fisica, psicologica, economica, da stalking). Il mito di Dafne sul muro dell'ospedale ricorda che qualcuno può aiutare e offrire un rifugio alle donne, che spesso, se vittime di violenza, si chiudono in sé stesse e si isolano.

Telefono Donna è il centro antiviolenza che, da 25 anni, opera dentro il Niguarda, garantendo un servizio attivo 24 ore su 24, con ascolto telefonico e accoglienza, assistenza psicologica e legale, counseling, orientamento al lavoro e case rifugio gestite dall'associazione.