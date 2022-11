Terna aderisce a Giornata mondiale contro violenza donne

Per il terzo anno consecutivo, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Terna illumina di rosso la facciata della propria sede centrale a Roma. Dal tramonto del 25 novembre fino all’alba del giorno successivo, l’headquarter ospiterà sul prospetto la scritta “Terna per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”. Con questa iniziativa, la società che gestisce la rete elettrica nazionale intende sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere, accogliendo l’invito lanciato a livello mondiale dall’Onu che, nel 1999, ha istituito proprio in questa data la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Terna monitora costantemente i principali indicatori gestionali che analizzano la parità di trattamento fra uomini e donne. Tali parametri confermano, come sancito dal Codice Etico del Gruppo, l’assenza di svantaggi per le donne o disparità significative. A conferma del grande impegno per favorire e promuovere la gender equality, Terna è stata confermata, per il quarto anno consecutivo, nel Gender Equality Index (GEI) di Bloomberg, l’indice internazionale che misura le performance aziendali sui temi della parità di genere e dell’inclusione.

Terna è anche fra le 100 società nel mondo incluse nel Gender Equality & Inclusion Index di Standard & Poor’s, l’indice internazionale, lanciato ad agosto 2021, che seleziona le aziende quotate più attente alla parità di genere. Si tratta di due prestigiosi riconoscimenti per le politiche portate avanti da Terna a favore dell’inclusione e della parità di genere come tasselli fondamentali di una gestione sostenibile.