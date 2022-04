La Milano del futuro in mostra: si potranno visitare i cantieri di Mind

Attualmente è un maxi cantiere ma per due giorni tornerà a vivere Mind, l'area tra Milano Rho e Pero che ha ospitato l'Expo del 2015 e che nei prossimi anni diventerà un nuovo pezzo di Milano. L’appuntamento è per sabato 30 aprile e domenica 1° maggio, esattamente 7 anni dopo l’apertura dell'esposizione universale.

Nello spazio un tempo occupato dai padiglioni delle nazioni di mezzo mondo sono stati organizzati una serie di eventi che accompagneranno le persone alla scoperta del nuovo quartiere. All'interno dell'area attualmente c'è ben poco: di ultimato c'è lo Human Technopole, struttura già in funzione, mentre l'ospedale Galeazzi (esternamente già finito) dovrebbe aprire il 1° settembre. Entro fine aprile dovrebbero però partire altri cantieri, soprattutto sulla zona del "west gate" che insiste sul comune di Rho; nei prossimi mesi, invece, potrebbero iniziare i lavori per i quartier generali delle aziende che hanno deciso di scommettere su Mind, tra queste Astrazeneca, Esselunga, Bio4dreams, Rold e Illumina, oltre al campus dell'Università Statale.

Tradotto? Passeranno dalla carta al calcestruzzo i progetti del colosso australiano Leandlease, società che si sta occupando della progettazione e dello sviluppo di Mind con una concessione di 99 anni e un investimento stimato di oltre 2,5 miliardi di euro. L'appuntamento organizzato dal gruppo internazionale si svolgerà in un'area composta da edifici di Expo 2015 che sono stati riconvertiti e rifunzionalizzati. Ci saranno workshop, esibizioni street art ed eventi sportivi

A Mind, comunque, sono bandite le automobili. Si arriva con i mezzi pubblici, come per Expo 2015: fermata ferroviaria e della metropolitana Rho Fiera Milano e, se si prende l’auto, la si lascia rigorosamente al parcheggio in piazza Costellazione: solo mobilità elettrica a MIND. Meglio ancora, a piedi. Perché Mind è un pezzo di città del futuro.