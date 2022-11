La mostra gratuita all'ultimo piano della Torre Pwc a Milano

All’ultimo piano della Torre Pwc a Milano, nel cuore del nuovo quartiere di CityLife, verrà esposta un’opera di Sandro Botticelli, il “Ritratto di Giuliano De’ Medici”, uno dei capolavori della Fondazione bergamasca, della quale Pwc Italia e? diventata cofondatore da aprile 2022. L’iniziativa si colloca nell’ambito delle attività sociali e di restituzione di valore alle comunita? territoriali nelle quali Pwc Italia opera, con l’obiettivo, tra gli altri, di valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano e avvicinare le nuove generazioni.

Il 26 e 27 novembre e il 3 e 4 dicembre 2022, dalle ore 9.30 alle ore 19.30, e solo per sabato 3 dicembre anche la sera dalle ore 21 a mezzanotte, la Torre Pwc, per la prima volta e in via eccezionale per un’iniziativa di tipo culturale, sarà aperta al pubblico che potrà vivere un’esperienza unica: visitare uno dei capolavori del Rinascimento all’interno di un’opera d’arte architettonica potendo, contemporaneamente, godere di una vista mozzafiato sulla città di Milano a 130 metri d’altezza.

Dove prenotare la visita alla Torre Pwc

L’adesione all’iniziativa “Sguardi dalla Torre – Botticelli” è gratuita ed è destinata a tutti coloro che desiderano partecipare previa prenotazione tramite TicketOne (sponsor tecnico del progetto) al seguente link ( bit.ly/prenotazione_pwc_ botticelli) o sul sito di Pwc Italia ( www.pwc.com/it/it/about-us/ fondazione-accademia-carrara. html) , dove sarà possibile selezionare giorno e fascia oraria nel quale si desidera effettuare la visita. L’ingresso alla Torre Pwc sarà consentito a gruppi di 35 persone ogni 15 minuti (sarà necessario presentarsi all’ingresso 15 minuti prima del proprio orario di accesso).

“Investire in cultura significa partecipare in maniera attiva alla crescita socio-culturale del Paese. Grazie alla collaborazione con Accademia Carrara di Bergamo, abbiamo colto la straordinaria opportunità di ospitare un’importante opera del Rinascimento italiano nella Torre Pwc, che è anch'essa un'opera d'arte, nuova protagonista dello skyline di Milano. Apriamo quindi le nostre porte a tutti coloro che desiderino vivere un'esperienza unica che leghi la fruizione dell'opera alla possibilità di vedere Milano da una prospettiva non consueta. Anche questa iniziativa rappresenta appieno la nostra visione basata sulla centralità delle persone e sull’importanza di restituire valore alle comunità in cui operiamo, mettendo in campo risorse e competenze che da sempre caratterizzano il nostro lavoro” commenta Giovanni Andrea Toselli, presidente e amministratore delegato di Pwc Italia.

“La partecipazione di Pwc Italia alla vita di Accademia Carrara è molto importante. A museo temporaneamente chiuso per i lavori di rinnovamento, l'esposizione di un capolavoro della Carrara nel grattacielo progettato da Daniel Libeskind a Milano, propone un connubio di eccellenze, tra pittura e architettura. Il Ritratto di Giuliano de’ Medici di Botticelli è un’icona del Rinascimento fiorentino e del celebre casato che negli anni della loro supremazia promossero la cultura come pochi altri in Europa. L’arte nei suoi momenti più fulgidi ha saputo coniugare bellezza e lungimiranza, in una sapiente e colta interpretazione della società”, commenta M. Cristina Rodeschini, direttore Accademia Carrara.

La visita alla Torre Pwc (il Curvo)

I weekend di apertura della Torre PwC offriranno un’esperienza culturale all’insegna dell’arte e dell’architettura: al 27esimo piano, prima della visita all’opera di Sandro Botticelli, un breve percorso espositivo condurrà gli ospiti alla scoperta di Pwc e della Torre disegnata dall’archistar Daniel Libeskind (175 metri d’altezza, 31 piani sormontati dalla caratteristica “Corona”, con un ampio volume vetrato alto 40 metri che completa l’andamento di tutto il concept architettonico, ispirato anche alla cupola rinascimentale del Brunelleschi). Una serie di disegni progettuali preparatori sveleranno, infatti, i segreti architettonici dell’edificio che, sin dalla progettazione, è stato denominato “il Curvo”, per il suo essere leggermente inclinato in avanti: ispirandosi alle linee della “Pietà Rondanini”, unica opera scultorea di Michelangelo custodita a Milano, ed entrando così in dialogo con le altre due torri che caratterizzano la piazza.

La parte espositiva che precede l’area dedicata all’opera del Botticelli, grazie alla collaborazione con Mic Cineteca Milano e Fondazione Fiera Milano, conterrà anche un breve percorso di video e foto storiche, che ripercorrerà anche alcune delle tappe del design nato a pochi passi dalla Torre, ricordando la citta? di Milano dagli Anni 50 fino ai giorni nostri. La visita all’interno della Torre PwC avrà inizio dalla hall bassa (in corrispondenza dell’uscita dalla metro Tre Torri) nella parte più bassa della Piazza Tre Torri dove i visitatori saranno accolti dalle sculture LED disegnate anch’esse da Daniel Libeskind, che ospitano in formato digitale 25 opere della collezione dell’Accademia Carrara, tra le quali spiccano alcune opere simbolo di Raffaello, Giovanni Bellini, Tiziano, Lorenzo Lotto, Sofonisba Anguissola, Giovan Battista Moroni, Giuseppe Pellizza da Volpedo.

Dalla hall bassa le scale mobili condurranno gli ospiti alla hall alta dove attraverso gli ascensori, in pochi secondi, si raggiungerà il 27esimo per immergersi nel percorso espositivo e nella visita dell’opera di Botticelli, godendo anche di un panorama straordinario