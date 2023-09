Record di visitatori al Belvedere di Regione Lombardia: 5mila persone

Sono state più di 5mila le persone che hanno visitato il Belvedere di Palazzo Lombardia, al 39esimo piano, domenica 3 settembre, in occasione della prima apertura della nuova stagione di visite. Lo rende noto Attilio Fontana, presidente della Regione, citando anche la più anziana visitatrice, la 94enne Lia, che vive a Città Studi da sempre.

La cifra record fa ben sperare per le prossime aperture, la prima delle quali sarà domenica 17 settembre. "Un'attrazione unica continua a richiamare l'attenzione di moltissimi lombardi e di numerosi turisti", ha commentato Fontana. Il Belvedere era visitabile dalle 10 alle 18, e il flusso è stato ininterrotto: alcune persone erano ancora presenti, alla chiusura, in attesa di poter salire.

Le prossime aperture

Le prossime aperture saranno nelle seguenti domeniche: 17 settembre, 1 ottobre, 15 ottobre e 12 novembre, sempre dalle 10 alle 18. Da tanti anni la Regione apre al pubblico i due Belvedere, quello di Palazzo Lombardia in via Melchiorre Gioia (sede della giunta) e quello del Pirellone in via Fabio Filzi (sede del consiglio): dall'alto, rispettivamente, del 39esimo e del 31esimo piano si può ammirare il panorama della città da varie angolazioni. Uno spettacolo che attira sempre molti visitatori.