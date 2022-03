Gli ospedali di Milano che visitano gratuitamente le donne incinte dall'Ucraina

Visite gratuite per le donne ucraine costrette ad abbandonare il loro paese a causa della guerra. Sono almeno due gli ospedali milanesi ad avere organizzato questa speciale e importante iniziativa di aiuto alle profughe. All'ospedale Buzzi di Milano le visite si terranno ogni giovedì dalle 13.30 alle 15.30 in via Lodovico Castelvetro 32 al padiglione C, piano -1, spazio IV trimestre. Al San Paolo, invece, le visite si terranno al blocco D, piano -2, stanza 15bis il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 13.30 alle 17.

"Il nostro ospedale - si legge in una nota del Buzzi - è pronto ad assistere nella gestione completa di una gravidanza. Verrà effettuata la prima visita e rilasciato il codice stp del sistema sanitario nazionale per la successiva gestione gratuita della gravidanza (con una gamma completa di test ed ecografie), del parto e del periodo postpartum". Per maggiori informazioni si può chiamare i numeri 0263636023/5213 per il Buzzi e 0281843875 per il San Paolo.