Le farmacie di Milano offriranno visite gratis

A partire da giugno le farmacie di Milano e della Lombardia offriranno una serie di esami di diagnostica in forma gratuita. I cittadini lombardi con esenzione per patologie cardiovascolari, presentando la ricetta medica, potranno effettuare esami di telecardiologia come elettrocardiogrammi, holter cardiaci e pressori, gratuitamente e direttamente in una delle 2mila farmacie che erogano il servizio nella Regione. I risultati verranno poi analizzati da remoto da uno specialista operante in una delle strutture accreditate da regione Lombardia. La novità è stata introdotta da una recente delibera della giunta che aggiorna i 'servizi in sperimentazione nella farmacia di comunità'.

L'obiettivo della Regione è quello di garantire una sanità sempre più vicina ai cittadini tra telemedicina e riconciliazione farmacologica. Ques'ultimo concetto prevede il coinvolgimento delle farmacie che si occuperanno di ricognizione: stileranno la lista dei farmaci somministrati al paziente per favorire il medico nella sua attività di prescrizione delle medicine prevenendo eventi rischiosi.

Con la telecardiologia si potrà contribuire "ad abbattere il problema delle liste d'attesa e promuovere la prevenzione cardiovascolare - spiega Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia -. Mentre la ricognizione farmacologica favorirà una maggior aderenza terapeutica nei pazienti cronici, riducendo il rischio di un uso improprio dei medicinali".