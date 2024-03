Gli esami medici gratuiti a Milano per la festa delle donne

"In occasione della 'festa della donna', nelle giornate dell'8 e 9 marzo, regione Lombardia offrirà gratuitamente Pap test, Hpv test, vaccino contro l'Hpv e screening mammografici a tutte le donne che ne hanno diritto". Lo ha annunciato l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, in occasione della Giornata mondiale contro l'Hpv che si celebra il 4 marzo.



"Il papilloma virus - ha spiegato Bertolaso - viene trasmesso sessualmente, può colpire maschi e femmine e, soprattutto in quest'ultime, può provocare conseguenze molto gravi compreso il tumore dell'utero, il quarto più importante tra le giovani donne. La prevenzione è, quindi, essenziale e intendiamo utilizzare questa giornata mondiale per ricordare non solo i rischi collegati al virus, ma soprattutto le misure che possono essere adottate per eliminarli. La prima tra queste è rappresentata dalla vaccinazione in giovane età, ma esistono anche diverse tipologie di screening, come il pap-test o l'hpv-test".

Venerdì 8 e sabato 9 marzo, le Ats organizzano dunque open day di screening e prevenzione, in cui verranno offerti gratuitamente pap-test rivolti a donne dai 25 ai 29 anni, hpv test rivolti a donne dai 30 ai 64 anni e vaccini contro l'hpv rivolti a maschi da 11 a 18 anni, donne da 11 a 26 anni. Previsti anche screening mammografici - prenotabili sul sito prenotasalute.regione.lombardia.it - per donne dai 45 ai 74 anni.

"Per prenotare gli altri screening e il vaccino contro l'Hpv e per conoscere le date e gli orari degli Open Day è necessario consultare il sito dell'Ats di riferimento", ha spiegato il Pirellone.