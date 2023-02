In centro a Milano visite gratuite in un ambulatorio mobile

Visite gratuite per la diagnosi precoce di diverse patologie tumorali, in occasione del 45° anniversario della Fondazione dell’Associazione Nazionale Tumori. Organizzato da Tour ANT 2023 in collaborazione con LloydsFarmacia, l'appuntamento a Milano sarà in piazza Missori dal 13 al 17 febbraio, .

Per usufruire delle visite a costo zero è sufficiente prenotare nelle farmacie Lloyds della città o direttamente a questo link (fino a esaurimento posti): lloydsfarmacia.it/pages/ambulatorio-mobile-ANT. L’ambulatorio

mobile della Fondazione ANT girerà l'Italia in occasione del Tour della prevenzione 2023 arrivando anche in centro a Milano.

Il calendario delle visite

Il 13 e il 14 sono dedicati alla prevenzione dei tumori della tiroide, con ecografie tiroidee;

i giorni 15 e 16 alla prevenzione dei tumori della mammella, con visite senologiche ed ecografie mammarie;

il giorno 17 si svolgeranno visite testicolari ed ecografie scrotali.

Il Tour della prevenzione 2023

Il Tour della Prevenzione ANT 2023 prevede 45 tappe lungo la penisola. Ben oltre 300 visite gratuite per la diagnosi precoce di diverse patologie tumorali saranno eseguite dai professionisti di Fondazione ANT, grazie all’importante contributo di LloydsFarmacia.

La prevenzione oncologica è oggi sempre più al centro della domanda dei cittadini, per la necessità di recuperare esami e controlli posticipati per la pandemia e per il nuovo avanzare di una crisi economica, che rischia di ridurre ulteriormente la capacità di spesa delle famiglie per la salute. Per effetto dell’emergenza sanitaria, che soprattutto nei primi mesi del 2020 ha messo in sofferenza i programmi di screening nazionali e le attività ambulatoriali, la sanità si trova ancora oggi a recuperare il tempo perduto, con differenze importanti tra le regioni e lunghe liste di attesa (quasi due anni per una mammografia, in alcuni casi) per i cittadini. A questo si aggiungono le difficoltà economiche, che impediscono alle persone di rivolgersi al privato.

Nel Rapporto Bes Istat 2021 viene evidenziato come, già nel 2021, l’11% delle persone abbia dichiarato di aver rinunciato a visite ed esami per problemi economici o legati alle difficoltà di accesso al servizio. In ragione della crisi che si sta delineando, è prevedibile una crescita di questa percentuale. Inoltre, come rilevato dalla ricerca ‘I numeri del cancro’ diffusa nel dicembre scorso, nel 2022, in Italia, sono stimate 390.700 nuove diagnosi di cancro contro le 376.600 del 2020: l’incremento, in parte attribuibile al calo di nuove diagnosi negli anni precedenti, è stato di 14.100 casi.

"Da tempo abbiamo scelto di dedicarci anche alla prevenzione, tassello imprescindibile nella lotta contro la malattia oncologica - commenta Raffaella Pannuti, presidente di Fondazione ANT -. Nello scenario attuale, come ANT vogliamo davvero dare uno slancio in più ai nostri progetti e siamo felici di avere al nostro fianco in questo percorso una realtà come LloydsFarmacia, che ha scelto di prendersi cura del benessere delle comunità in cui opera, a partire dalla prevenzione".

“La prevenzione oncologica - commenta Domenico Laporta, amministratore delegato di Admenta Italia - è uno dei grandi temi prioritari per questo 2023 appena iniziato. La pandemia e le più varie crisi che rapidamente si succedono non hanno certo facilitato i più corretti e abituali comportamenti finalizzati alla prevenzione".

“Dobbiamo agire per recuperare tempo e creare sempre più opportunità che sollecitino i cittadini ad avere cura della propria salute, partendo proprio dalla prevenzione - sottolineano da LloydsFarmacia -. Siamo particolarmente orgogliosi della partnership con ANT, che sentiamo del tutto in linea con le priorità e la missione che ci sono proprie e con i servizi a presidio del territorio e a disposizione, con le più varie modalità, della popolazione".