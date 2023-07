Da oggi a Milano la guardia medica si paga (non per tutti): i costi per le visite

Assistenza sì, ma a pagamento. Da lunedì 24 luglio - ha fatto sapere Ats Milano - "le visite ambulatoriali e domiciliari effettuate dai medici operanti nei servizi di continuità assistenziale nei confronti di cittadini fuori regione - iscritti al servizio sanitario di altre Regioni, non iscritti al servizio sanitario regionale - sono a pagamento". In poche parole: da oggi la guardia medica diventa a pagamento, per i non lombardi.

"Tali prestazioni sono saldate direttamente dal cittadino al medico con le tariffe omnicomprensive", ha chiarito l'agenzia di tutela della salute meneghina. I prezzi? 20 euro per una visita in ambulatorio, 35 euro per la visita a casa. Tariffe che, comunque, riguardano chi si trova a Milano per lavoro, ferie o studio e non è iscritto al sistema lombardo.

La guardia medica può essere contattata all'116117 nei giorni prefestivi, festivi, il sabato e la domenica dalle 8 alle 20 e dal lunedì alla domenica dalle 20 alle 8. "Si ricorda che, secondo le indicazione della circolare del ministero della Salute del 22.02.2020 l'accesso all'ambulatorio deve avvenire dopo contatto telefonico per una prima valutazione della richiesta" e che - si legge sul sito di Ats - "i pazienti, qualora possibile, devono recarsi in ambulatorio da soli".

Fino ad oggi la guardia medica era gratuita per tutti. Da lunedì, invece, i non lombardi dovranno pagare e potranno farlo direttamente con il Pos in dotazione al medico.