Le guardie ecologiche fanno visite guidate gratuite nei parchi di Milano

Tornano, con la primavera, le visite guidate nei parchi milanesi, a cura delle guardie ecologiche volontarie, dopo due anni di stop a causa dell'emergenza covid. Il primo appuntamento è per sabato 7 maggio al Parco delle Cave, dalle 10 alle 12, con ritrovo in via Cancano. Le visite primaverili raccontano la rinascita della natura dopo l'inverno. Già previste anche le visite autunnali alla scoperta del foliage.

Dopo il Parco delle Cave sarà la volta del giardino di villa Reale in via Palestro (15 maggio), del parco Marinai d'Italia (21 maggio), del parco Trotter (28 maggio), ancora del Parco delle Cave (4 giugno), del parco del Ticinello (12 giugno), del Monte Stella (18 giugno) e del parco di villa Litta ad Affori (26 giugno). Già deciso anche il calendario autunnale: villa Scheibler (11 settembre), parco ex Teramo (18 settembre), villa Finzi (24 settembre) e parco Lambro (23 ottobre).

"Le visite verteranno sulla storia e l'architettura dei parchi, origine degli alberi, informazioni botaniche di oltre 170 specie presenti, aneddoti, segreti e molte curiosità potranno trovare risposta durante le visite", spiega l'amministrazione comunale: "I visitatori impareranno a riconoscere facilmente specie arboree curiose come l’albero dei Tulipani (Liriodendro) i cui fiori hanno una greca che ricorda il profilo del Duomo di Milano, o poco comuni come l’albero 'Spino di Giuda' (Gleditsia triacanthos) dalla corteccia spinosa (tre punte di diversa lunghezza e direzione), chiamato così in riferimento alla corona di spine della Passione di Gesù, o ancora il 'Bagolaro' il cui legno viene utilizzato per costruire attrezzi che richiedono grande resistenza come ruote, manici, remi, fruste e, un tempo, per fare bastoni da passeggio chiamati appunto bagole".

Non è necessaria la prenotazione. E' consigliabile indossare scarpe comode.