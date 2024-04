Visite mediche: 61 milioni di euro per abbattere le liste d'attesa

Visite mediche nel pomeriggio, al sabato mattina e un finanziamento da oltre 61 milioni di euro per garantire 7 milioni di prestazioni entro dicembre 2024, di cui 2 milioni di prime visite. Fa tutto parte della delibera approvata dalla giunta regionale e presentata durante una conferenza stampa ad hoc, la stessa nella quale l'assessore al Walfare Guido Bertolaso ha parlato di Cup unico.

Secondo il piano, le strutture pubbliche dovranno effetturare oltre 4 milioni di prestazioni, 3 milioni per i privati accreditati. Del totale, 2,8 milioni di prestazioni dovranno essere garantite nell'area dell'Ats di Milano. Dei 61 milioni di euro dedicati, due terzi andranno al settore pubblico e un terzo agli erogatori privati. "Stabiliamo inoltre noi, ed è la prima volta in Italia, i posti da mettere a disposizione nelle agende da qui alla fine dell'anno - ha spiegato Bertolaso -. Sulla base delle liste di attesa, del personale e delle tempistiche che abbiamo individuato, ogni struttura dovrà fare un numero specifico di prestazioni. I compiti, dunque, li dà la Regione quantificando il numero di slot necessari".

Nella delibera è previsto anche il monitoraggio del rispetto delle classi di priorità indicate nelle ricette mediche, comprese le indicazioni sulle tempistiche di esecuzione di esami e visite. Per un iter migliore, le visite di controllo prescritte dallo specialista dovranno essere prenotate nella medesima struttura. "Da parte loro, le Ats dovranno individuare ulteriori prestazioni che necessitano di miglioramento in termini di tempi di attesa - prosegue l'assessore -. Per garantire l'efficacia delle misure adottate, la Direzione Generale Welfare effettuerà un monitoraggio mensile con l'obiettivo di identificare prontamente eventuali criticità nei territori".

Nel caso in cui le prestazioni non possano essere prenotate ed effettuate nei tempi previsti, la struttura si deve attivare per individuare altri enti, siano essi pubblici o privati, del territorio inserendo il cittadino in lista d'attesa. Ancora, se ciò non fosse possibile nelle tempistiche richieste, la stessa struttura dovrà erogare la prestazione in libera professione con oneri a proprio carico a esclusione del ticket.