Visite gratis agli stranieri fuori dalla chiesa: già novemila

Visite mediche gratis per gli stranieri che vivono a Milano. L'iniziativa è dell'Ordine di Malta e viene effettuata ogni terza domenica del mese sul sagrato della baslica di Santo Stefano Maggiore (nella piazza omonima), sotto forma di punto di primo ascolto medico. Nella chiesa si celebrano tutte le messe in lingua non italiana, per cui di domenica vi sono molti fedeli stranieri. I medici e i volontari dell'Ordine aspettano i fedeli stranieri all'uscita della messa e offrono una prima consulenza sanitaria di base gratuita.

Mediamente, ogni terza domenica del mese, vengono ascoltate più di 150 persone. E da quando l'iniziativa è partita, nell'ottobre del 2020, sono più di 1.300 i fedeli che sono stati 'visitati' nei gazebo dell'Ordine, che intanto è impegnato anche sul fronte dell'emergenza sanitaria, con il lavoro di supporto del corpo militare medico e dei membri volontari negli hub vaccinali.

"Quando è scoppiata la pandemia - racconta all'agenzia 'Dire' il delegato lombardo Niccolò D'Aquino, che dirige anche la rivista dell'Ordine 'L'orma' - ci siamo subito attivati, prima occupandoci dei nostri ammalati diretti, persone che assistevamo da tempo. Poi però ci siamo resi conto che dovevamo aiutare anche altri". A quel punto sono iniziate ad arrivare richieste d'aiuto dal Comune, dalle parrocchie e dai consolati. "Abbiamo iniziato a portare da mangiare alle persone che ci venivano segnalate - prosegue D'Aquino - ma non bastava: c'era bisogno di assistenza medica".

Quindi, in comune accordo con la Pastorale dei Migranti della Diocesi di Milano, retta da Don Alberto Vitali, "abbiamo avviato il progetto dei Punti di primo ascolto - continua D'Aquino - adesso abbiamo un gazebo sul sagrato di Santo Stefano Maggiore dove i nostri medici volontari offrono consulenza medica. E nel caso ci sia bisogno di qualche intervento indichiamo la strada alle persone". In un'occasione la presenza dei medici è stata letteralmente provvidenziale. Una signora anziana aveva un ictus: i medici se ne sono accorti e l'hanno accompagnata in ospedale d'urgenza.

Non è tutto: grazie alle cliniche odontoiatriche Bludental, l'Ordine di Malta fornisce agli assistiti un coupon con cui si può chiedere una visita gratuita e un trattamento, anch'esso gratuito, d'igiene dentale. L'idea è quella di raddoppiare l'impegno arrivando a due domeniche al mese e, magari, coinvolgere altre parrocchie. Iniziative simili hanno toccato anche la chiesa di San Giovanni Laterano (via Pinturicchio), dove si celebrano messe in lingua ucraina, e la chiesa del Carmine (piazza omonima), dove si celebrano in inglese.