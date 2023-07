La milanese Vittoria compie 105 anni: gli auguri di Sala e Fontana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Nella Rsa Mater Sapientiae, a Milano, si è celebrato un evento speciale: i 105 anni della signora Vittoria, ospite della struttura da meno di 20 giorni. E, per festeggiare questo compleanno notevole, RSA Mater Sapientiae ha organizzato una festa nei giorni scorsi: un pomeriggio di divertimento e cortesia, con il video-messaggio del presidente della Regione Attilio Fontana, che ha fatto commuovere, e il biglietto di auguri arrivato dal sindaco Sala; all’evento erano presenti gli ospiti della struttura, oltre ai familiari della signora, che hanno passato tutti insieme una giornata significativa tra musica e buon cibo.

Questo è il racconto della struttura dedicato a Vittoria, in struttura da solo pochi giorni: “Diciotto giorni prima, nel suo vestito sobriamente colorato tra i riflessi dei suoi capelli bianchi e l’azzurro dei suoi occhi espressivi, Vittoria entra in Rsa Mater Sapientiae portando in tutti noi quel senso di vita che va oltre ogni aspetto medico” dice la dottoressa Erica Sibillo, direttore sanitario e “onora con la sua presenza il nostro impegno costante verso gli anziani” continua Elisabetta Cattaneo, responsabile della struttura. Così, alla signora Vittoria, classe 1918, è stata dedicata una giornata organizzata con la collaborazione della figlia Aida e della nipote Laura: una festa vivace, attiva, con tanti amici simpatici e contenti e una fontana che ha decorato, tra fiori e note musicali, un ricevimento elegante e curato, dettaglio di un evento a lei dedicato per celebrare ancora una volta il valore della vita, speranza per le generazioni future.

Vittoria e tutti gli ospiti di RSA Mater Sapientiae, del Gruppo Edos, ricevono quotidianamente - da parte di fisioterapisti, OSS, medici, infermieri e animatori, e oltre alle attività assistenziali, sanitarie e riabilitative - una varietà di percorsi ricreativi pensati per garantire la salute e il benessere attivo di ogni persona, come i progetti intergenerazionali realizzati in collaborazione con le scuole primarie della città, il tutto all’interno di un ambiente protetto e vitale, ricco di progetti speciali in grado di stimolare l’Ospite sotto il profilo motorio e relazionale, salvaguardando o promuovendo, dove possibile, il recupero e il mantenimento dell’autonomia fisica e psichica. Auguriamo a Vittoria tutto il meglio che questa lunga vita ha ancora da offrire.