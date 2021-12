Vittoria, la figlia di Fedez e Ferragni, sta di nuovo male

Vittoria, la figlia di Fedez e Chiara Ferragni, sta male di nuovo. Per questo motivo la coppia, che si trovava in montagna per trascorrere le vacanze di Natale, ha deciso di rientrare a Milano: "Purtroppo oggi Vittoria non sta benissimo (per ora solo febbre e tampone fortunatamente negativo) - ha fatto sapere il rapper su Instagram - ma dopo la brutta esperienza con il suo recente ricovero preferiamo rientrare a Milano per sicurezza".

Nulla di grave, spiega la mamma tra le storie: "Leo non stava bene, aveva la febbre ieri. Oggi non ce l'ha più, ha solo tosse, però se l'è presa la Vitto. Sono entrambi negativi, ma visto lo spavento che ci siamo presi con la Vitto qualche mese fa, preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali, non si sa mai. Speriamo di no. Qui siamo un po' isolati. Speriamo di essere tutti più fortunati con le vacanze e con la salute l'anno prossimo".

Il virus Rsv, Sinciziale, che colpì Vittoria

Vittoria, nata lo scorso marzo, due mesi fa venne ricoverata in ospedale a causa del virus Rsv, un virus respiratorio sinciziale che colpisce molti bambini. In quell'occasione Fedez e Chiara Ferragni si spaventarono molto, ma fortunatamente la piccola è guarita dopo qualche giorno. "Vedere il proprio bambino ammalato è davvero l'esperienza più spaventosa che si possa avere" aveva detto l'imprenditrice digitale, condividendo con i follower la lezione di vita: "La salute è davvero il lusso più grande, non dimentichiamolo mai".