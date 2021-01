Milano, internet Vodafone down: pioggia di segnalazioni

Problemi per gli utenti Vodafone nella mattinata di martedì 19 gennaio. Diversi clienti hanno precisato che non riuscivano a connettersi a internet e a effettuare chiamate in diverse zone di Milano. I problemi, come segnalato da Downdetector, hanno interessato anche altre diverse zone d’Italia come il Varesotto, Roma e la provincia di Perugia.

Grafico - Segnalazioni disservizi Vodafone su Downdetector

Per il momento non è chiaro cosa abbia causato il “down”. I tecnici di Vodafone, ha assicurato la società, hanno risolto il guasto intorno alle 10.45.