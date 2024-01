Perché Milano è tappezzata di volantini con i volti di Brooke e Ridge

La famiglia Forrester, la protagonista dell'infinita saga di Beautiful, sbarca a Milano. E lo fa grazie ai suoi fan più fedeli. Negli ultimi giorni, infatti, il capoluogo meneghino si è ritrovato tappezzato con dei volantini con i volti di Broke e Ridge, i due attori più amati della soap opera americana, che in Italia dal 1990 ha già trasmesso più di 8mila puntate.

Il motivo del volantinaggio? La rabbia dei "Beautiful lovers" per la piega che la trasmissione ha preso negli ultimi tempi. Sui mini poster, infatti, si legge: "Stanno uccidendo Beautiful. Negli ultimi otto anni le puntate sono passate da 22 a 11 minuti. Vergogna a Mediaset che maltratta la nostra soap preferita".

La protesta è stata rilanciata da "TwittamiBeautiful", community di appassionati della serie, con tanto di pagine - seguitissime - Facebook, Instagram, Youtube e Twitter. Proprio sui social sono state pubblicate le fotografie con i volantini affissi sotto la Madonnina. "La messa in onda scellerata di The Bold and The Beautiful in Italia, da parte di Mediaset, sta portando all’esasperazione i suoi telespettatori già da diversi anni: tagli di alcuni minuti prima, e soprattutto, repliche e spezzettamenti poi, hanno reso la fruizione del prodotto assolutamente povera e frustrante", hanno spiegato dal gruppo. "Abbiamo notato un certo malcontento tra i fan di Beautiful a Milano", hanno poi scritto su Twitter postando le immagini di metro e strade tappezzate di volantini.