Perché a Milano sono apparsi volantini in difesa di Chiara Ferragni

A Milano sono apparsi volantini in difesa di Chiara Ferragni. Sono stati trovati nelle zone centrali dela città, appesi ai pali della luce o lasciati sui parabrezza delle auto in sosta. Nessuno sa chi è l'autore, se un gesto dei fan oppure (secondo alcuni) una vera e propria strategia di marketing attuata in sordina dallo staff della stessa influencer, che si è immediatamente dissociato. Il flyer riporta una fotografia di Ferragni con un testo che difende l'operato di Chiara negli anni.

A pubblicare la notizia anche Selvaggia Lucarelli che ha spiegato il suo punto di vista parlando di spostamento della "comunicazione su terreni nuovi". "Sul web il sentiment è negativo? Andiamo dove non si possono lasciare commenti!", scrive su Instagram Lucarelli alludendo alla strategia di Chiara Ferragni che ha chiuso a tutti, tranne agli amici, i commenti sotto le sue foto.

Il titolo del volantino è molto chiaro: "Vi spiego l'innocenza di Chiara Ferragni". Nel testo dapprima le operazioni benefiche che hanno portato i Ferragnez a essere insigniti dell'Ambrogino d'Oro post Covid. Poi, gli esempi che dimostrerebbero le capacità commerciali e attrattive del brand Ferragni a prescindere dalla beneficenza.

Il testo del volantino

"Scorre l'anno 2020 più specificatamente periodo Covid, i ferragnez visto il momento difficile del paese decisero di avvoare una Crowdfunding raccogliendo oltre 4,5 milioni di ueor, per potenziare le terapie intensive dell'ospedale San Raffele di Milano - si legge nel flyer -. Raccolta fondi da record: fu classificata come la miglior campagna d'Europa, top 10 al mondo. Nel 2023 fu invitata a Sanremo e anche in quel caso divulgò l'intera somma del suo cachet, di 150mila euro, all'associazione D.I.R.E.". Non è difficile notare subito l'impostazione del testo, pieno di doppi spazi e maiuscole errate. Errori che sembrano quasi forzature.

Poi il testo del volantino prosegue: "Francamente è ridicolo insinuare che le persone abbiano acquistato la bambola o il pandoro, solo perché credessero che una percentuale sarebbe andata in beneficenza. Nel 2018 l'acuqa minerale Evian, in bottiglia di vetro da 75 cl in edizione limitata e firmata da Chiara Ferragni, veniva venduta a 6 euro e non c'erano in ballo donazioni, si trattava di acqua minerale che al supermercato costava un euro".

Infine, la difesa: "Non credete a quello che raccontano le accuse non servono ad incriminarla, questa manovra è un tentativo di affossare le sua influenza, la sua popolarità. Quello che sta succedendo ai Ferragnez è un po' l'emblema della nostra società. Non invidiate, applaudite e poi fate meglio".