Guasto negli Usa: nessun problema a Malpensa per i voli intercontinentali

La situazione dei voli intercontinentali da e per gli Stati Uniti appare regolare all'Aeroporto di Malpensa. Lo riferiscono fonti aeroportuali all'Ansa dopo i disagi registrati negli Usa per un guasto informatico, che ha indotto la Federal Aviation Administration a fermare oltre 4.600 voli.

Tutti i voli attraverso gli Stati Uniti sono stati bloccati a causa di un problema tecnico con il sistema informatico della Federal Aviation Administration. "I tecnici stanno attualmente lavorando per ripristinare il sistema e al momento non esiste una stima per il ripristino del servizio", ha affermato la Faa. "Le operazioni in tutto il National Airspace System sono interessate", ha dichiarato la FAA in una dichiarazione a NBC News.

La FAA ha ordinato alle compagnie aeree di sospendere tutte le partenze nazionali fino alle ore 15 italiane. Secondo quanto si apprende circa 3.578 voli all'interno, in entrata e in uscita dagli Stati Uniti sono stati ritardati e circa 460 voli sono stati cancellati.

Il presidente statunitense Joe Biden in una breve dichiarazione ha detto che in qualche ora si potrà capire le cause del disservizio che al momento non consente il decollo in sicurezza degli aerei, mentre non vi sarebbe alcun problema per l'atterraggio.