Wizz Air lancia nuove rotte da Milano: prezzi e destinazioni

Wizz Air inaugura sei nuove rotte dall'Italia verso alcune delle destinazioni europee più ambite in vista dell’arrivo della stagione estiva. Il 31 marzo sono partiti i primi voli da Roma verso Amburgo e Berlino, così come da Milano a Parigi. Il primo aprile la compagnia ha inaugurato i voli da Roma ad Alicante e Danzica. Infine, è decollato il primo volo Wizz che collega Milano e Tenerife.

I voli tra Milano e Tenerife partiranno tre volte a settimana, mentre il collegamento Milano - Parigi sarà servito cinque volte a settimana, fino a offrire una frequenza giornaliera a partire da giugno. Le rotte Roma - Alicante e Roma - Danzica saranno servite da tre voli settimanali, che aumenteranno a quattro voli settimanali rispettivamente a partire da agosto e settembre. Il collegamento Roma - Amburgo sarà disponibile grazie a quattro voli di andata e ritorno a settimana, mentre Roma - Berlino avrà una frequenza giornaliera. In aggiunta alle nuove rotte, Wizz Air si prepara a inaugurare i voli da Roma a Copenaghen a partire da settembre. In totale, durante questa stagione estiva 3, saranno attive oltre 200 rotte dall'Italia verso 40 Paesi in Europa e non solo, grazie agli oltre 13 milioni di posti disponibili per i viaggiatori.

I voli per gli Europei di calcio

Numeri che rafforzano ulteriormente la posizione della compagnia in Italia, incrementando la sua quota di mercato rispetto all'anno precedente Inoltre, Wizz Air offrirà voli speciali per i passeggeri italiani in occasione delle partite del Campionato Europeo di Calcio in Germania, mettendo a disposizione anche un servizio esclusivo di navette per i tifosi. I voli per le partite partiranno da Milano e Roma il 15, 20 e 24 giugno. Per coloro che desiderano sostenere la squadra in trasferta, i biglietti sono disponibili a un prezzo fisso di 159 euro. Prenotando ora il proprio viaggio per l'estate, i passeggeri possono approfittare delle tariffe più basse di Wizz Air su queste nuove rotte, a partire da soli 19,99 euro.