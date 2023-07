Ragazzo 14enne dalla Sicilia a Milano per un delicato intervento di neurochirurgia

Un ragazzo di 14 anni, proveniente dalla Sicilia, ha avuto bisogno di un trasporto urgente per sottoporsi a un delicato intervento di neurochirurgia a Milano. Grazie alla collaborazione tra l'Aeronautica Militare e la Croce Rossa, comitato di Milano, il giovane è riuscito a raggiungere in tempo l'Istituto Neurologico "Carlo Besta" per l'operazione.

Il paziente 14enne è atterrato all'aeroporto militare di Linate con un volo di Stato dell'Aeronautica Militare, che ha messo a disposizione un aereo appositamente attrezzato per il trasporto sanitario. Ad attenderlo c'era un equipaggio della Croce Rossa di Milano, che ha effettuato il trasbordo e lo ha portato in ambulanza all'ospedale, insieme a un'equipe medica specializzata.

Si tratta di un esempio di solidarietà e professionalità che ha permesso l'operazione salvavita. La Croce Rossa di Milano offre quotidianamente servizi di trasporto e assistenza sanitaria a chi ne ha bisogno, grazie al lavoro dei suoi volontari e alla generosità dei suoi sostenitori.