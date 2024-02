Bimbo di 1 giorno rischia di morire: volo speciale per lui

In volo per restare in vita. Un bimbo di appena un giorno di vita, ricoverato all'ospedale Monserrato di Cagliari per un grave problema cardiaco, è stato trasportato d’urgenza a Milano nella tarda mattinata di sabato con un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare, per poi essere ricoverato al Policlinico di San Donato perché "bisognoso di cure specialistiche".

"Per il volo ambulanza, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato impiegato un equipaggio ed un velivolo del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della forza armata che assicura 24 ore su 24, tutto l’anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni", si legge in una nota dell'Aeronautica.

Dopo i contatti tra la Prefettura, l’ospedale dove era ricoverato il bimbo e la sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa che ha il compito dei coordinamenti iniziali in questi casi, è stato attivato l’equipaggio in prontezza che in tempi ristrettissimi è decollato dall’aeroporto di Ciampino alla volta di Cagliari Elmas per imbarcare il piccolo.

Il neonato ha viaggiato in una speciale culla monitorato costantemente da un’equipe medica. Insieme a lui sul Falcon dell'Aeronautica c'era il papà.