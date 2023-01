Finnair torna a Linate: nuova rotta per Helsinki da marzo

C'è anche l'aeroporto di Milano Linate tra le nuove destinazioni in vista dell'estate 2023 previste dalla compagnia finlandese Finnair, annunciate martedì 17 gennaio. La compagnia introdurrà il collegamento da Helsinki, capitale finlandese, al 'city airport' milanese a partire dalla fine di marzo, inizialmente con tre frequenze alla settimana.

Il volo Helsinki-Linate (e viceversa) si aggiunge a quello già attivo con destinazione Malpensa. Già in passato la compagnia volava su Linate, per cui questa scelta si configura come un ritorno. Linate è sicuramente attrattivo per i business travellers, vista la vicinanza con il centro di Milano.

Una delle altre nuove destinazioni di Finnair è Lubianao, mentre la compagnia ha annunciato il potenzialmento da e per Helsinki di alcune tratte già servite: Berlino, Copenhagen, Vilnius e Riga tra tutte. Finnair vola anche per destinazioni di vacanza (Rodi, Alicante), asiatiche (Tokyo, Shanghai, Hong Kong, Seul, Singabpore, Doha e altre) e statunitensi (New York, Los Angeles, Chicago e altre).