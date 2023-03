Delta Airlines, un volo al giorno per Atlanta (e due per New York)

Torna, dal 9 marzo, il volo diretto giornaliero tra Milano e Atlanta grazie a Delta Airlines. Il volo collegherà l'aeroporto di Malpensa con l'Hartsfield-Jackson International Airport della città della Georgia. La compagnia statunitense serve già l'aeroporto di Malpensa con un volo giornaliero per New York, operativo tutto l'anno, a cui si aggiungerà una seconda frequenza a partire dall'11 aprile. Ad Atlanta i passeggeri potranno contare su coincidenze verso circa 200 destinazioni tra Stati Uniti, Caraibi e altrove.

Il Milano-Atlanta (DL175) partirà alle 11.45 per arrivare a destinazione alle 20.10. Viceversa, il volo DL174 partirà da Atlanta alle 18.45 per arrivare a Milano alle 9 del giorno successivo. Questo per tutto l'anno a partire dal 9 marzo. Dall'11 aprile, invece saranno due i collegamenti tra Malpensa e New York (JFK Airport). In dettaglio: il volo DL173 parte da Milano alle 9 e arriva a New York alle 16.25, mentre il volo DL172 parte da New York alle 12.15 e arriva a Milano alle 6.45 del giorno successivo. Il volo DL185 parte da Milano alle 12.30 e arriva a New York alle 19.40, mentre il volo DL184 parte da New York alle 15.40 e arriva a Milano alle 9.55 del giorno successivo.

"L’Italia è fra i mercati più importanti per Delta a livello europeo, e siamo molto felici di tornare a collegare Milano con Atlanta, e di raddoppiare le frequenze su New York, nell’anno in cui lanciamo l’orario estivo con il più alto numero di voli mai operato dal Belpaese”, commenta Frederic Schenk, Regional Sales Manager Delta per il Sud Europa: "Archiviata la pandemia, c’è molta voglia di partire, e sono molti gli statunitensi che scelgono Milano per viaggiare in Italia. Il capoluogo della Lombardia è inoltre un centro di business strategico, ed un aeroporto dove il numero di passeggeri italiani in partenza per gli Stati Uniti, che si tratti di viaggi d’affari o di piacere, è sicuramente rilevante".

Milano collegata col più grande hub del mondo

"Sea Aeroporti di Milano saluta con soddisfazione il ritorno del volo Delta su Atlanta, il più grande hub del mondo e la riconferma del doppio servizio giornaliero tra Malpensa e New York JFK, che testimoniano la fiducia del vettore statunitense per il mercato di Milano, con l’operatività più importante mai registrata sullo scalo per la prossima stagione estiva", aggiunge Andrea Tucci, vice presidente Aviation Business Development di Sea: "La crescente attrattività di Milano quale destinazione turistica di tendenza, insieme alla ripresa della tradizionale componente di traffico business tra le due sponde dell’Atlantico, consentono a Malpensa di posizionarsi tra gli scali di riferimento per l’espansione di Delta in Europa. L’incremento dell’offerta su Atlanta, in particolare, contribuisce a migliorare la qualità e capillarità della connettività di Milano con il continente americano, grazie al ricchissimo portafoglio di coincidenze proposte da Delta presso il suo hub principale".