Il volo di lusso (con le poltrone Frau) tra Milano Malpensa e le Maldive

È decollato mercoledì 3 luglio da Malpensa il primo volo all business per le Maldive operato dalla compagnia BeOnd Airlines. Si tratta del volo inaugurale della nuova tratta, che offrirà un servizio super lussuoso.

I voli verso Malè sono operati il mercoledì e sabato sera con Airbus 319 configurato con solo 44 super confortevoli sedili business della Frau che si trasformano in un comodo letto. I voli, con scalo tecnico a Dubai (rifornimento e cambio equipaggio).

"I clienti di Milano vogliono opzioni di lusso per raggiungere le Maldive - afferma a Aeroporti Lombardi Tero Taskila, ceo della compagnia premium leisure -. Il nostro obiettivo è stato quello di superare ogni aspettativa dei nostri passeggeri, dal momento in cui prenotano fino a quando arrivano alle Maldive e si godono una delle destinazioni più uniche al mondo. L’accoglienza della nostra offerta da Milano è stata eccellente".

"Partner come Poltrona Frau e Optimares - continua - sono stati fondamentali per la progettazione della nostra lussuosa cabina. Hanno compreso fin dall’inizio la nostra visione del comfort per gli ospiti. Lo si percepisce quando si sale a bordo dell’aereo: un sedile interamente in pelle bianca, con il logo beOnd in rilievo. È elegante e senza tempo, e fatto a mano".