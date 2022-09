Volo Milano-Palermo cancellato, la rabbia dei passeggeri: "Abbandonati in aeroporto"

C'è anche un Milano-Palermo nella lunga lista dei voli cancellati da Ryanair nella giornata di lunedì 12 settemnbre a causa dello sciopero del personale del trasporto aereo. Ma in questo caso i passeggeri rimasti a terra a Malpensa denunciano la "mancata assistenza" da parte della compagnia irlandese. "Non ci hanno offerto alcuna alternativa, né una sistemazione per la notte e siamo stati costretti a pagarci il volo per tornare in Sicilia", racconta a PalermoToday un 21enne palermitano rientrato a Punta Raisi con un'altra compagnia.

"Nessuna assistenza da Ryanair"

Più di un centinaio i viaggiatori che hanno dovuto fare i conti con l'annullamento della tratta. Il volo era inizialmente previsto per le 21:05. "Prima - prosegue il giovane palermitano - hanno comunicato un ritardo e uno slittamento dell'orario di partenza alle 23:40. Alle 23 hanno preparato il gate per l'imbarco, ma al banco non si è presentato nessuno, successivamente hanno tagliato il volo".

E così, i passeggeri hanno dovuto organizzarsi sia per la notte che per il rientro. "Da Ryanair non abbiamo avuto alcun supporto. Non hanno pensato né a offrirci un volo alternativo, né a un'opzione per il pernottamento. Abbiamo solo ricevuto un buono per un panino e una bibita", spiega ancora il ventunenne. In molti hanno dormito in aeroporto, alcuni anche utilizzando delle tende da campeggio che avevano con loro.

La nota di Ryanair

Diversa la ricostruzione fornita da Ryanair: "A causa degli scioperi del personale di terra indetti da terze parti in Italia (12 settembre), Ryanair è stata costretta a cancellare questo volo da Milano Malpensa a Palermo. I passeggeri interessati sono stati prontamente avvisati e informati delle loro opzioni".

"Il pernottamento - aggiungono da Ryanair - è stato offerto ai passeggeri che hanno scelto di imbarcarsi su un volo alternativo il giorno successivo, tuttavia, a causa della limitata disponibilità di alloggi a Milano per la concomitanza di eventi internazionali, alcuni passeggeri sono rimasti in aeroporto ed assistiti con buoni per cibo e bevande. Tutti i passeggeri che hanno organizzato autonomamente il proprio pernottamento possono richiedere il rimborso (entro limiti ragionevoli) su Ryanair.com".

Versione quella di Ryanair che non coinciderebbe esattamente con quanto accaduto nel terminal. "Se non c'era nessuno al gate per le informazioni, come avrebbe potuto Ryanair offrire delle alternative?", dice il giovane costretto a tornare stamattina a Palermo con un volo a sue spese.