Volo per New York 'dirottato' all'aeroporto di Milano Malpensa

Problemi al JFK. Per questa ragione il volo Ita AZ604 ha fatto dietro front ed è tornato all'aeroporto di Milano Malpensa da cui era decollato.

Il dirottamento è avvenuto mentre l'aereo stava sorvolando l'oceano Atlantico, dopo che sono stati segnalate problematiche nello scalo newyorkese dovute alla mancanza di corrente.

La scelta di tornare indietro non è stata invece condivisa dai piloti degli aerei di altre compagnie, come Emirates, che hanno proseguito il viaggio. In effetti al JFK le operazioni, nonostante i disagi, non sono state bloccate e riguardano solo il Terminal 1, dove sarebbe scoppiato un incendio.