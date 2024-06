Sul volo Ryanair c'è un passeggero in più: "Qualcuno deve abbandonare l'aereo". Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Posti pieni, ma un passeggero in più. Singolare disavventura mercoledì su un volo Ryanair in partenza da Orio al Serio con destinazione Palma di Maiorca. Il velivolo ha rischiato di non decollare perché in overbooking, con due viaggiatori che in sostanza avevano lo stesso sedile assegnato.

Con l'aereo fermo in pista, la hostess ha comunicato: "Come avete capito c'è un problema. Siamo in overbook. Hanno fatto un problema al gate e c'è da prendere una decisione. Siccome i passeggeri che sono stati scelti per abbandonare l'aereo non lo vogliono abbandonare, chiediamo se c'è un volontario che vuole disimbarcare", le sue parole. "Avrà un risarcimento di 250 euro e prossimo volo gratis", la promessa della compagnia. "Altrimenti noi in 20 minuti non possiamo più volare, usciamo dal nostro turno. La decisione è da prendere veloce", l'appello dell'assistente di bordo.

Alla fine - come mostra il video pubblicato su TikTok da "Yllylois Stafa" - un giovane ha preso il suo bagaglio ed è sceso, rinunciando alla partenza. Il suo gesto è stato accolto da tutti gli altri passeggeri, che gli hanno dato il cinque e stretto la mano.