Il Boeing 747 decollato da Milano con sole donne a bordo: è la prima volta nella storia

Solo donne. Mercoledì dall'aeroporto di Milano Malpensa è decollato un volo speciale: un Boeing 747 di Cargolux con un equipaggio tutto al femminile, con ai posti di comando la capitana Paola Gini e la prima ufficiale Vivien Allais.

L'aereo - un 747-4R7F di Cargolux Italia LX-UCV "Tre Cime di Lavaredo" - ha coperto la tratta fino a Seul senza nessun problema e ha segnato un vero e proprio record per l'aviazione italiana, perché mai un Boeing 747 aveva avuto una crew tutta in "rosa".

La notizia è stata diffusa dalla pagina Facebook "Boeing 747 The Queen of the Skies", e il messaggio è diventato velocemente virale, facendo il giro dei social. In un post si vede anche la foto delle due donne in cabina di pilotaggio, pronte al decollo. Un decollo a suo modo storico.

Foto - Parte dell'equipaggio di sole donne del Boeing 747 decollato dall'aeroporto di Milano Malpensa e diretto a Seul (Foto pagina Facebook "Boeing 747 The Queen of the Skies")