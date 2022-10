C'è un nuovo volo Taipei-Milano

E' stato effettuato il primo volo Taipei-Milano, operato dalla compagnia aerea Eva Airways (la seconda di Taiwan). E' la prima nuova destinazione del vettore da quando l'isola ha riaperto i suoi confini, dopo la pandemia covid, il 13 ottobre. "La rotta Taipei-Milano simboleggia la ripresa post-pandemia per il mercato dei viaggi aerei", ha affermato il presidente della compagnia Steve Lin in conferenza stampa. Tra i presenti il ministro dei trasporti taiwanese Wang Kwo-tsai e il rappresentante italiano a Taiwan Davide Giglio.

Per la cronaca, il volo era al completo ed è decollato alle quattro del mattino italiane (le dieci del mattino locali). L'arrivo è previsto per le 18.30 a Malpensa. La rotta avrebbe dovuto essere lanciata nel mese di febbraio del 2020, ma la pandemia covid ha impedito che ciò si facesse. Sarà operativo due volte alla settimana (da Taipei martedì e sabato, da Milano mercoledì e domenica) con Boeing 777 e 787.

Per Eva Airways, Milano è la quinta destinazione europea dopo Parigi, Amsterdam, Londra e Vienna. Il 3 novembre diventerà operativo anche il collegamento con Monaco di Baviera. "Vogliamo attirare più turisti e uomini d'affari italiani a Taiwan, ma speriamo anche che possano utilizzare Taiwan come hub di transito quando viaggiano in altri paesi asiatici", ha commentato il presidente della compagnia.