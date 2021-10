"AAA cercasi volontari per affiancare bambini e ragazzi malati cronici a Milano"

Dedicare un po' del proprio tempo a bambini e ragazzi affetti da patologie croniche. Questo il ruolo dei volontari dell'associazione Paolo Pini, che a Milano cerca nuove leve.

Per candidarsi come volontari è necessario essere maggiorenni, avere a disposizione due o tre ore alla settimana per almeno un anno e partecipare al corso di formazione in partenza a metà ottobre.

L'associazione Paolo Pini da più di 50 anni offre assistenza gratuita a bimbi e adolescenti malati cronici e alle loro famiglie. Gli interventi riguardano in particolare il tempo libero e si svolgono nell'abitazione dei minori o nelle strutture ricreative del loro quartiere, a Milano città e nell'hinterland.

"È tempo di far nascere una nuova amicizia! - scrive la Paolo Pini sul suo profilo social -. Al via dal 13 ottobre il corso di formazione per aspiranti volontari della nostra associazione". Per maggiori info è possibile consultare associazionepini.it/diventa-volontario oppure scrivere all'indirizzo mail volontariato@associazionepini.it.

"Mio figlio aspetta ogni settimana l'arrivo del volontario che è il 'suo' amico - scrive una delle mamme dei bimbi -. È un grande conforto per noi genitori ma in particolar modo per Giovanni che ha la possibilità di avere un legame unico di amicizia con una persona al di fuori della famiglia".

I volontari offrono a bimbi e ragazzi compagnia, assistenza e disponibilità al gioco, concedendo al contempo ai familiari dell'assistito tempo libero e possibilità di uscita, per svolgere altre attività utili al loro benessere ed alla loro socialità. L’impostazione degli interventi dei volontari è realizzata con la consulenza degli operatori dell’Associazione. Il sostegno rivolto ai volontari procede in parallelo al mantenimento dei contatti con la famiglia.