La nuova Protezione Civile lombarda avrà al centro i volontari

Saranno ancora più valorizzati i volontari della protezione civile nella nuova legge che la Regione Lombardia sta preparando per riorganizzare i corpi che assistono durante le emergenze. Lo annuncia l'assessore regionale competente, Pietro Foroni, sottolineando che, durante la pandemia covid, i volontari hanno garantito 400 mila giornate/uomo lavorative. "Intendiamo migliorare il sistema di protezione civile e guardare al futuro per valorizzare ancora di più il mondo del volontariato", commenta Foroni.

La nuova legge, in fase di elaborazione, nasce dall'insegnamento dell'emergenza sanitaria, con la collaborazione tra il sistema sanitario e il mondo del volontariato il cui apporto è stato indispensabile per affrontare la pandemia e, ora, la campagna di vaccinazione attraverso la presenza negli hub. L'obiettivo è portare il testo in giunta a luglio e procedere con l'approvazione in autunno.

Un volontario nella gestione emergenze in ogni Provincia

"Vogliamo proseguire con il sistema di delega e sussidiarietà nei confronti delle Province - ha concluso Foroni - e mantenere una funzione a livello provinciale con l'inserimento di un volontario per quanto riguarda la gestione delle emergenze, che collaborerà con i funzionari locali. Così, il volontariato sarà ancora più operativo nella gestione delle emergenze, un valore aggiunto per la comunità".