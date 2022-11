Volontari di scientology ed ecovolontari di mi-ovest ripuliscono l’area di molino dorino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Da 14 settimane si danno appuntamento a Lampugnano per mantenere pulita l’area della stazione milanese. Nelle ultime tre settimane hanno esteso l’area di intervento: un gruppo rimane a Lampugnano e altri due si dirigono alle stazioni di San Leonardo e Molino Dorino sulla MM 1. Sabato mattina, a Molino Dorino i Ministri Volontari di Scientology hanno trovato una gradita sorpresa: provenienti da Vittuone e Settimo, c’erano quattro amici del gruppo “Ecovolontari di MI-Ovest” che, dopo essersi presentati, si sono uniti per procedere con la pulizia dell’area. “I rifiuti erano tanti tra le panchine, le aiuole e le zone a verde immediatamente circostanti” hanno scritto gli Ecovolontari di Milano Ovest sulla loro pagina Facebook, “… abbiamo trovato anche delle piccole discariche.” “Solo nella zona all’apparenza meno sporca delle banchine e del marciapiede immediatamente a ridosso della stazione sono stati raccolti pazientemente mozziconi a palate.” Nelle piccole discariche poco oltre l’area della stazione sono stati trovati “…infissi di finestre in pvc, una tanica di olio motore esausto, un secchio colmo di cemento indurito, grandi quantità di poliestere” e altro. Nonostante l’impegno profuso da tutti i volontari presenti, il lavoro non è terminato per cui si ritroveranno sabato prossimo per portarlo a termine, sperando che altri si uniscano perché, come hanno scritto gli Ecovolontari di MI-Ovest “… il lavoro è molto e i volontari un po’ meno.” Il gruppo dei Ministri Volontari di Scientology è nato a metà degli anni ’70, quando L. Ron Hubbard, fondatore di Scientology, si avvide del degrado morale a cui la società stava andando incontro. Che siano attivi nella propria comunità o impegnati in un’operazione di soccorso in un luogo colpito da un cataclisma, i Ministri Volontari di Scientology operano ispirandosi al motto secondo il quale, non importa quanto una situazione possa apparire seria, “Qualcosa si può fare!” L’appuntamento è per sabato 5 novembre alle 9:30 alla stazione di Lampugnano, mentre per chi volesse aiutare a Molino Dorino, il ritrovo è presso la stazione MM alle 10.