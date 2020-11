Cassina (Milano), verrà affidata a un centro di recupero la volpe 'accalappiata'

Verrà affidata a un Cras, un centro di recupero per animali selvatici, la volpe 'accalappiata' a Cassina de' Pecchi (Milano) nella mattinata di giovedì 26 novembre.

L'animale che da quando è stato catturato, giovedì mattina, si trova al canile di Vignate, verrà ritirato dalla Provincia che poi lo porterà in un Cras dove riceverà tutte le cure necessarie con l'obiettivo, poi, di essere rimesso in libertà nel suo habitat naturale.

"Abbiamo subito allertato tutte le istituzioni preposte sia per salvaguardare la volpe sia per capire se avesse malattie pericolose per l'uomo - assicura il comandante della locale di Cassina, Alessio Bosco al telefono con MilanoToday -. Al momento Ats la sta visitando. Non era ferita ma dall'aspetto sembrava debole. Forse era semplicemente in difficoltà nell'approvvigionarsi di cibo. Subito dopo la cattura le è stato dato da mangiare ed è stata tenuta al caldo. Molti cittadini erano preoccupati che potesse avere dei cuccioli (che quindi sarebbero rimasti senza la madre). Ma le volpi hanno i piccoli intorno a febbraio, non in questo periodo".

La cattura

Dopo essere stata più volte avvistata mentre gironzolava per la città, la volpe giovedì era stata fermata con una corda e messa in sicurezza dagli agenti della polizia locale.

"Grazie infinite agli agenti Oddone e Molinaro della Polizia Locale che sono riusciti a bloccare la volpe che gironzolava per la città e a metterla in sicurezza - aveva scritto la sindaca di Cassina, Elisa Balconi, su Facebook -. Ora esperti veterinari si prenderanno cura di lei con l’obiettivo di riportarla nel suo habitat".