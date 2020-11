Cassina de Pecchi (Milano), avvistata volpe 'a spasso per la città'

Una volpe che passeggia su un marciapiedi nel Milanese. È l'insolito avvistamento fatto dal consigliere comunale di Cassina De Pecchi, Andrea Maggio, che ha filmato la scena per poi pubblicare il video sui social.

L'animale è stato visto lunedì nella cittadina a nord est di Milano, in via Michelangelo, da Maggio, che ha allertato il comando di polizia locale. Gli agenti però non sarebbero riusciti a trovare il canide. Una volpe - forse lo stesso esemplare - come ha ricordato il consigliere, era stata avvistata nei giorni scorsi anche al Sito di via Trento, sempre a Cassina.

A settembre sempre una volpe era stata soccorsa dai volontari di Enpa nelle campagne a ovest del capoluogo lombardo. Mentre la scorsa primavera un altro di questi animali era stato trovato nella cuccia di un cane a Vanzago. “In questo periodo gli animali selvatici, approfittando della relativa calma del territorio dovuta al confinamento sono più portati a esplorare il territorio, anche in prossimità dei luoghi urbani", aveva spiegato in quell'occasione Ermanno Giudici, presidente di Enpa Milano.