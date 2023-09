La volpe delle Groane è guarita ed è tornata nel bosco

È guarita ed è stata liberata la volpe ritrovata e soccorsa a settembre, un maschio di età tra i sei e i sette mesi, nella zona del Parco delle Groane, ferita probabilmente dopo un investimento da parte di un'auto. La volpe, ribattezzata Red, era stata segnalata da un automobilista di passaggio a Caloggio, località di Bollate, e recuperata dai volontari del parco.

Il volpino era vivo per miracolo, in gravi condizioni. Probabilmente si era trascinato a bordo strada e aveva riportato fratture agli arti posteriori, e forse anche un'infezione intestinale. Le guardie ecologiche volontarie l'avevano portato al Cras di Vanzago, dove i veterinari avevano dato poche speranze che sarebbe sopravvissuta.

Invece, venerdì 22 settembre, è arrivata la telefonata dalla struttura del Wwf: la volpe stava ormai bene ed era in grado di tornare nel suo habitat. I volontari delle Groane sono andati a prenderla per poi liberarla nella zona del lago delle ninfee a Castellazzo di Bollate, non lontano da dov'era stata recuperata. Dopo qualche attimo di titubanza, Red ha iniziato a correre nel verde. "Si capiva che conosceva bene la zona, ora sarà già con i suoi fratelli", il commento di Mario Monza, un volontario dell'unità cinofila del parco che, insieme alle altre Gev Gianni Lucchini, Gianmarco Bartesaghi e Pino Miraglia, è andato a Vanzago a riprendere la volpe per riportarla al Parco delle Groane.