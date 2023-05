Cucciolo di volpe sulla superstrada, salvato da un automobilista

Salvato un cucciolo di volpe nel Milanese, mercoledì mattina. Era accucciato, immobile, sotto il guard rail della superstrada Milano-Meda, visibilmente impaurito. Un automobilista di passaggio, nella carreggiata in direzione Milano, l'ha visto all'altezza di Cormano: è riuscito a fermarsi, accostare e soccorrerlo. Lo riferisce Enpa Milano.

Il cucciolo di volpe si è fatto prendere subito ed è stato portato alla sede dell'Enpa di via Gassendi, dove è stato preso in carico dagli operatori. Il volpino, dopo un primo momento di forte stress e spavento, ha ripreso vitalità ed è stato trasferito al Cras di Vanzago. "In casi simili - raccomanda Enpa - è sempre necessario intervenire e prestare soccorso, ma si raccomanda sempre di farlo con la massima prudenza. Quando non è possibile intervenire in sicurezza, si raccomanda di chiedere l'intervento della polizia locale o della polizia stradale ed eventualmente il supporto dei nostri operatori".