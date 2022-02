Musica live, le idee del comune di Milano: biglietti sospesi e voucher

Il biglietto sospeso e i voucher per incentivare le persone a tornare a frequentare i live club e in generale i luoghi di spettacolo, in particolare quelli dedicati alla musica dal vivo. Sono le due iniziative proposte da Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del comune di Milano, che ne ha parlato con i giornalisti lunedì 31 gennaio 2022 a margine del sopralluogo alla Casa della Memoria. In aggiunta, c'è sul tavolo l'idea di creare un albo degli operatori di musica live in città.

La crisi del settore dello spettacolo, dovuta alle restrizioni anti covid, si fa ancora sentire. I gestori e i lavoratori lamentano che la ripresa non è ancora arrivata. "Intensificheremo i rapporti con loro", ha detto Sacchi confermando di essere in contatto stretto con gli operatori del settore, "per capire quali prospettive temporanee ci saranno". Allo stesso tempo, con il governo in piena forza dopo l'elezione del presidente della Repubblica, "monitorerò come si evolveranno le disposizioni", tenendo informati gli imprenditori, gli operatori e gli organizzatori "che sono per ovvi motivi molto agitati e preoccupati".

In questi primi mesi di assessorato, Sacchi ha detto di avere incontrato "centinaia di persone, a cui devono seguire azioni a supporto". Tra gli incentivi immaginati per aumentare la frequentazione dei luoghi di spettacolo dal vivo, il voucher e il biglietto sospeso.