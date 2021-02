Milano, arrivano i nuovi voucher taxi: carte prepagate da 200 euro fino a esaurimento

Palazzo Marino stanzia tre milioni di euro, da fondi ministeriali, per l'erogazione di buoni viaggio per il servizio taxi e di noleggio con conducente, per specifiche categorie di utenti, rilasciati ai viaggiatori tramite carta prepagata o app. Lo stabilisce una delibera di giunta, che lunedì ha approvato le linee d’indirizzo per la concessione di agevolazioni tariffarie.

I voucher copriranno il costo degli spostamenti degli utenti in misura pari al 50% della spesa sostenuta, e, comunque, in misura non superiore a una cifra di 20 euro per ciascun viaggio. Ne potranno beneficiare, si legge in delibera, "persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche accompagnate", "persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19" e "persone in stato di bisogno".

Il buono sarà rilasciato attraverso "una carta di pagamento prepagata o app sulla quale verrà accreditato l'importo pari a 200 euro, con un limite massimo di utilizzo per ciascuna corsa pari a 20 euro, che potrà essere utilizzata esclusivamente per corse con taxi o auto con noleggio con conducente all’interno del bacino aeroportuale".

Non sarà possibile utilizzare la carta prepagata (reale o virtuale) per finalità diverse da quelle di servizi di trasporto con taxi o Ncc. Occorrerà fare richiesta della carta attestando o autocertificando il possesso dei requisiti richiesti. La domanda potrà essere presentata fino al 30 giugno 2021. I buoni viaggio saranno rilasciati in base all’ordine cronologico di richiesta e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

L'importo previsto per l'erogazione dei voucher è complessivamente di 3.184.893,98 euro che il Ministero Infrastrutture ha trasferito al Comune di Milano, attingendo dal fondo di 35 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione di buoni viaggi.