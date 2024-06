Il comune di Milano vorrebbe introdurre il “vuoto a rendere”

Il comune di Milano ha sposato la campagna per introdurre il “vuoto a rendere” lanciata dall’associazione “Comuni virtuosi” di cui fa parte. Il progetto, più nel dettaglio, si chiama “A buon rendere” e si pone come obiettivo quello di favorire l’introduzione di un sistema di deposito cauzionale, analogamente a quelli presenti ormai nella maggioranza dei paesi europei, per una raccolta efficiente dei contenitori per bevande, volto a migliorare il sistema di raccolta e riciclo attuale e ridurre l’inquinamento ambientale.

Il sistema di deposito cauzionale è un sistema di raccolta selettiva per gli imballaggi per bevande monouso in base al quale il consumatore paga una piccola cauzione completamente rimborsabile in aggiunta al prezzo di vendita di un prodotto. Questa cauzione, o deposito, viene poi riconosciuta interamente al consumatore al momento della restituzione dell’imballaggio vuoto presso uno qualunque dei punti di raccolta, da diffondere adeguatamente sul territorio (a partire dai punti vendita di generi alimentari, come gli stessi supermercati) in modo da rendere la restituzione il più semplice possibile.

L’introduzione di un sistema Drs in Italia nasce dall’esigenza di raggiungere gli obiettivi europei previsti dal pacchetto economia circolare ed in particolare dalla direttiva sulla plastica monouso, che mira a minimizzare la dispersione di tali imballaggi nell'ambiente, e massimizzarne il recupero per un sicuro riciclo. Secondo stime effettuate sulla base del rapporto ‘What we waste’, ogni anno in Italia oltre 7 miliardi di contenitori per bevande sfuggono al riciclo, uno spreco che potrebbe essere ridotto del 75-80% attraverso l’introduzione di un sistema di deposito efficiente.

Nei 16 paesi europei dove il sistema è in vigore i cestini stradali non contengono quasi più contenitori per bevande soggetti al deposito, e il problema della dispersione dei contenitori per le strade, nei parchi e nelle campagne si è ridotto fin quasi ad annullarsi. Altri 4 paesi europei avranno un Drs entro due anni, il che fa diventare questo sistema la norma, non l'eccezione, in Europa.

Il Comune di Milano, aderendo alla campagna, vuole ribadire la necessità di una misura come quella del sistema di deposito cauzionale, che si è dimostrata utile, in altri contesti, ad affrontare un problema, ovvero il littering da contenitori di bevande, che è notevolmente aumentato da quando il consumo fuori casa “on the go” è diventato prassi comune, soprattutto nelle zone ad alta frequentazione. Un fenomeno che deturpa le nostre città danneggiando il turismo, in un paese come l’Italia a forte vocazione e con infrastrutture di riciclo avanzate e generando costi evitabili.